Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu, Korofest Denizli Korolar Festivali'nde büyük bir başarı elde etti. Festivalde, 41 koro ve 1700 koristin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuk korosuna "Homojenlik, Koro Tınısı" ödülü layık görüldü. Prof. Dr. Emel Funda Türkmen ve Dr. Mete Gökçe'nin rehberliğindeki çalıştayda önemli bir performans sergileyen koroya, akademisyenler ve izleyicilerden övgü yağdı.

Başkan Çavuşoğlu'nun Kutlaması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, festivaldeki başarılı performanslarından dolayı Çocuk Korosu şef ve koristlerini tebrik etti. Şef Nasuh Görkem Karagün ve yardımcısı Ezgi Yalçın liderliğindeki koronun elde ettiği bu gurur verici ödülle, Başkan Çavuşoğlu gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.