Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet'i ölümünün 61. yıldönümünde anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Karikatürcüler Derneği ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 50 farklı karikatürden oluşan bir sergi Denizlililerin beğenisine sunuldu.

Başkan Çavuşoğlu, çağdaş Türk şiirinin en önde gelen temsilcilerinden biri olan Nazım Hikmet'i ölüm yıldönümünde saygıyla andıklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden biri olan "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizesini anarak, şairin düşüncelerinin ve sanatının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Başkan Çavuşoğlu, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya halklarının ortak değeri olduğunu belirtti. Şairin hayatının büyük bir kısmını sürgünlerde geçirdiğini ve 17 yılını cezaevinde geçirdiğini hatırlatarak, onun yaşarken hak ettiği değeri görmediğini dile getirdi.

Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergiyi düzenleyerek Nazım Hikmet'in önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler sergide yer alan 50 özel karikatürü inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.