Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına değil, yaban hayatına da kucak açıyor. Son olarak, 3 baykuş ve 1 kerkenez yavrusuna sahip çıkan merkez, bu yavrulara anne şefkatinde bakım sağlıyor. Yavru kuşların besinleri, yabancılık çekmemeleri için gagaya benzeyen özel cımbızlarla veriliyor.

Yeni yavruların kurtarılması

Geçen hafta, Yenişafak Mahallesi, Asmalıevler Mahallesi ve Honaz ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan bir Kulaklı Orman Baykuşu, iki Peçeli Baykuş ve bir kerkenez yavrusu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Veteriner hekimler, bu sevimli yavrulara gereken tüm bakımı ve tedaviyi sağlıyor.

Doğal hayata hazırlık

Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, yavru kuşların doğal hayata yabancılık çekmemeleri için özel yöntemlerle besliyor. Veteriner Hekim Elvan Alkaya, yavruların büyüyüp tüy değişimleri tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacaklarını belirtti. Alkaya, "Yavruların yaban hayatına adaptasyon sürecini de yakından takip edeceğiz," diyerek bu süreçte emeği geçen vatandaşlara teşekkür etti.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür

Veteriner Hekim Elvan Alkaya, bakıma muhtaç yavru kuşların tedavi altına alındığını ve onların doğal yaşamlarına dönmeleri için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Alkaya, "Yavruların türüne ve gelişimine göre beslenmelerini düzenliyoruz. Onları doğaya hazırlamak için gagaya benzeyen cımbız kullanıyoruz. Bu hayvanları bularak bize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz," dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin örnek çalışmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hasta, yaralı ve kötü muamele görmüş sokak hayvanlarının bakım ve tedavisinin yanı sıra yaban hayatına da destek vermeye devam ediyor. Bu örnek çalışma, doğaya ve hayvanlara duyarlılığın en güzel göstergesi olarak dikkat çekiyor.