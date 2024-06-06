Yaz dönemi spor kursları kapsamında atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids branşları yer alacak.

Kayıtların 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kayıt yapılabilecek. Ayrıca spor kursları hakkında detaylı bilgi almak için mesai saatleri içerisinde 0 258 262 11 22, 0 258 211 00 70 ve 0 258 373 03 67 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Yüzme Kursları İçin İlçelere ve Merkeze Ayrı Tarihler

Yüzme kurslarına katılmak isteyenler için kayıtlar, ilçelerde 11 Haziran 2024 Salı günü başlayacak. Merkezde ise kayıtlar 12 Haziran 2024 Çarşamba günü başlayacak. İlçelerdeki kurslar Acıpayam, Çivril, Honaz ve Tavas'ta gerçekleşirken, merkezdeki kurslar İncilipınar, Karahasanlı-Çakmak, Kayıhan ve Anafartalar-Dokuzkavaklar'da düzenlenecek.

Başkan Çavuşoğlu'nun Daveti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti. 21 farklı branşta ücretsiz spor kurslarının düzenleneceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu şehir sizler sayesinde daha da güzel olacak. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halkın kültür, sanat ve spor ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağız. Herkesin mutluluğu ve sağlığı için gerekeni yapacağız" dedi.