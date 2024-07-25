Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi spor kursları için kayıtların başlayacağını duyurdu. Futbol, step aerobik ve çocuk yogası gibi yeni kurslarla Denizlililer spor yapmaya davet ediliyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan yaz dönemi spor kursları için kayıtların 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyuruldu. Bu dönemde, atletizmden yoga'ya kadar geniş bir yelpazede spor branşları sunulacak.

Futbol, step aerobik ve çocuk yogası gibi yeni kurslar, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin spor kursları programına ekleniyor. Atletizm, badminton, bale, basketbol, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, zumba ve zumba kids gibi birçok branş da mevcut.

Kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak. Başvurular online olarak "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak yapılacak.