Denizli’de 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrenciler ve sınav görevlileri için ulaşım konforu sağlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, sınav günlerinde YKS’ye girecek olan öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrenciler ve görevliler, sınav giriş belgesi veya görevli belgesini göstererek belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Başkan Çavuşoğlu’dan Teşvik ve Başarı Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın her bir oturumu için tüm adaylara başarı, aydınlık ve mutlu yarınlar diliyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.