Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyede memur olarak çalışan bir kişinin milletvekili danışmanı olarak görev yapmasını sert bir dille eleştirdi ve hukuki adımlar attıklarını açıkladı.

Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında yaptığı açıklamada, milletvekili Cahit Özkan'ın danışmanı olarak görev yapan bir memurun, belediyeye hiç gelmeden maaş aldığını belirtti. Bu durumu etik bulmadığını ve hukuki olarak soruşturduklarını ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında vicdan, kul hakkı ve adalet duygularına vurgu yaparak, “Bu şehrin yöneticileri olarak, hizmette adaletin ve vicdanın önemini her zaman savunuyoruz. Yetim hakkı yiyenlerin hesabını adli makamlara taşıyacağız” dedi.

Çavuşoğlu, B.H. isimli personel için suç duyurusunda bulunduklarını ve bu konuda adli makamlar nezdinde gereken takibi yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, belediyeye uğramadan maaş alan diğer kişilerle ilgili de soruşturma başlatıldığını belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, bu süreci şeffaf bir şekilde halka duyuracaklarını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı. Yapılanlarla ilgili fotoğrafları ve belgeleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaflık sağlamayı taahhüt etti.