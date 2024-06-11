Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri için yaz okulu düzenliyor. İlk ve orta öğretim öğrencileri, sosyal etkinlik merkezlerinde eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz geçirecekler.

Yaz okulu kapsamında, çocuklara el sanatları, pratik İngilizce, zeka oyunları, sinema, okuma ve anlatma saati, eski çocuk oyunları, mutfak atölyesi ve bilim kulübü gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. Öğrenciler, 5 Temmuz’a kadar kayıtlarını yapabilecekler.

Haftanın 5 günü, 2 grup halinde düzenlenecek yaz okulu, 8 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt ve detaylı bilgi için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sosyal etkinlik merkezleri ile iletişime geçilebilir.

İletişim Bilgileri

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 50

Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 51

Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 52

Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 53

Sevindik Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 54

Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 55

Gökpınar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 56

Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 57