Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri için yaz okulu düzenliyor. İlk ve orta öğretim öğrencileri, sosyal etkinlik merkezlerinde eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz geçirecekler.
Yaz okulu kapsamında, çocuklara el sanatları, pratik İngilizce, zeka oyunları, sinema, okuma ve anlatma saati, eski çocuk oyunları, mutfak atölyesi ve bilim kulübü gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. Öğrenciler, 5 Temmuz’a kadar kayıtlarını yapabilecekler.
Haftanın 5 günü, 2 grup halinde düzenlenecek yaz okulu, 8 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt ve detaylı bilgi için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sosyal etkinlik merkezleri ile iletişime geçilebilir.
İletişim Bilgileri
- Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 50
- Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 51
- Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 52
- Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 53
- Sevindik Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 54
- Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 55
- Gökpınar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 56
- Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezi: 280 25 57