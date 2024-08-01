Denizli'de cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarına bir yenisi eklendi. Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerden Mehmet Sorkun (57), geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sorkun'un ölümü, zehirlenme şüphesiyle ilgili soruları beraberinde getirdi.

Olayın gelişimi

22 Temmuz Pazartesi günü, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler ile infaz koruma memurları akşam yemeğinden sonra kusma, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler göstermeye başladılar. Sağlık durumu ciddi olan bazı mahkumlar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, cezaevinde sahra hastanesi kuruldu.

Mehmet Sorkun da benzer belirtilerle revire götürüldü ve tedavisi cezaevinde tamamlandı. Ancak 30 Temmuz Salı günü tekrar rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sorkun hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor

Olay sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, Sorkun'un ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak. Yetkililer, ölümün zehirlenme mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.