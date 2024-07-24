Denizli Kocabaş Açık, D Tipi ve T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Pazartesi günü dağıtılan öğle ve akşam yemeklerinin ardından çok sayıda mahkum ve infaz koruma memuru zehirlendi. Tavuk ve makarna içeren yemekleri tüketen mahkumlarda gece saatlerinde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Mahkumlar taburcu edildi

Durumu ciddi olan mahkumlar hızla Honaz Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki diğer hastanelere sevk edilirken, hafif şikayetleri olanlar için cezaevi içinde sahra hastanesi kuruldu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu tedavi altına alınan mahkumların genel durumunun iyi olduğu ve bazı mahkumların taburcu edilerek tekrar cezaevine nakledildiği belirtildi. Sahra hastanesinde tedavi gören mahkumlar ise doktor gözetiminde tutuluyor.

Yakınlar sakinleştirildi

Mahkumların zehirlendiği haberini alan aileler, endişeyle Denizli Devlet Hastanesi’ne akın etti. Aileler, yakınlarından haber alamadıklarını söyleyerek gergin anlar yaşadı. Güvenlik güçlerinin ve hastane personelinin müdahalesiyle aileler sakinleştirildi.