Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), kuruluşunun 8. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Denizli'nin çeşitli kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Gecede, dağ arama kurtarma çalışmalarında kullanılan teknik malzemeler, araçlar ve operasyon metodları hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Ayrıca, Dağ Arama Kurtarma ekibinin müzik grubu etkinliğe renk kattı.

DAK, kuruluşundan bu yana pek çok önemli operasyona katıldı. 2020 Ege Denizi Depremi, 2021 Türkiye orman yangınları, 2021 Batı Karadeniz sel felaketi, 2023 Kahramanmaraş Depremleri ve son olarak Babadağ orman yangını gibi olaylarda aktif rol aldı. Dernek Başkanı Mustafa Etiman, konuşmasında DAK'ın çeyrek asırdır devam eden hayat kurtarma mücadelesine vurgu yaparak, gönüllü ekipleriyle birlikte ülke insanının, hayvanlarının ve ormanlarının yardımına koşmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.