Denizli Devlet Hastanesi’nde 2017 yılında hazırlanan raporlarda yapının olası bir depremde yıkılabileceği ve kolon-kirişlerin yüzde 90 oranında çürüdüğü belirtilmişti. Zemin yapısının da killi kumdan oluştuğu ve dört metre derinlikte suya rastlandığı öğrenilen hastanede, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tavan çöktü.

Hastanenin 8 bloktan oluştuğu, çökme olayının özellikle ameliyathane önünde gerçekleştiği bildirildi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak sendikalar, bu durumu yıllardır süren ihmalin sonucu olarak değerlendirdi. Hekim Birliği Sendikası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2017 tarihli raporda kolon ve kirişlerin %90 oranında çürük olduğu, binanın depreme dayanıksız olduğu net biçimde tespit edilmiştir. Defalarca uyarılarımıza rağmen somut adımlar atılmadı. Denizli, birinci derece deprem bölgesi. Burada her gün binlerce insan risk altında,” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi ise “Bu hastane derhal tahliye edilmelidir” çağrısı yaparken, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) geçmişte yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını vurguladı. Sendika, “Biz söyledik, onlar sustu. Bugün tavan çöktü, şans eseri o anda kimse yoktu. Bu risk devam ediyor. Tahliye için can kaybı mı beklenmeli?” diye tepki gösterdi.

Sendikalar ayrıca Denizli Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, hastanenin acilen boşaltılmasını istedi. Vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının can güvenliği için acil önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.