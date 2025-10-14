TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Denizli İdmanyurdu, deplasmanda Afyonspor’u 2-1 mağlup etti. Murat Torun’un golleriyle kazanılan maç, Denizli temsilcisinin deplasmandaki ilk galibiyeti oldu.

Maçın Golleri ve Son Dakika Penaltısı

Afyon Zafer Stadı’nda oynanan karşılaşmada Murat Torun, 23. dakikada Denizli İdmanyurdu’nu 1-0 öne geçirdi. Afyonspor’dan Cihan Akkuş, 67. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Maçın son anlarında kazanılan penaltıyı Murat Torun gole çevirdi ve Denizli temsilcisi maçı 2-1 kazanarak puanını 13’e yükseltti.

Teknik Sorumlu Özcan Sert’in Değerlendirmesi

Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, maçın zorluğunu önceden tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu tür deplasman maçlarında rakiplerin direnci çok yüksek oluyor. Savunmada daha dikkatli oynuyorlar. Biz de hafta boyu çalıştığımız hücum organizasyonlarını eksiksiz uyguladık. Pozisyonlara girdik ve sonucu aldık. Son dakikada aldığımız riskler meyvesini verdi ve penaltıyla maçı kazandık.”

Takımın Hedefi ve Gelecek Maç

Sert, alınan galibiyetin takımın moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu çıkış, yönümüzü sağlamlaştırmak için çok iyi oldu. Şimdi izin vermeden çalışmalara devam edeceğiz. Cumartesi günü Eskişehir deplasmanına gideceğiz; büyük bir camia ile karşılaşacağız ve maça en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.