TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan ekip, ilk etap kampını Denizli’de tamamladı. Teknik sorumlu Özcan Sert, 5-6 yeni oyuncu transferi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Hazırlıklar çift antrenmanla sürüyor

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup’ta yer alacak Denizli İdmanyurdu, hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Günde çift antrenman yapan takım, ilk kamp etabını Denizli’de tamamladı. Çalışmalar, Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda yaklaşık iki saatlik bir antrenmanla sona erdi.

Afyon kampı başlıyor

Teknik sorumlu Özcan Sert, hazırlık sürecinin ikinci etabı için 5 Ağustos Salı günü Afyon’da kampa gireceklerini açıkladı. Takım, bu kamp öncesinde üç günlük bir dinlenme sürecine girecek.

“Verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz”

Sert, yapılan antrenmanlardan memnun olduklarını belirterek, “18 Temmuz’da başladığımız çalışmalar planladığımız gibi ilerliyor. Takımın gelişimi açısından verimli bir dönem geçiriyoruz” dedi.

“14 yeni oyuncu kadroya dahil oldu”

Kadroya şu ana kadar 14 yeni transfer yapıldığını aktaran Sert, altyapıdan ve seçmelerden gelen genç oyuncuların da takıma dahil olduğunu söyledi. Kamp sonrası kadronun netleşeceğini belirtti.

“5-6 oyuncu daha transfer edeceğiz”

Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Sert, “Karakteri ve oyun anlayışıyla bizi temsil edebilecek 5-6 oyuncu daha alacağız. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu süreçte yoğun çaba harcıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.