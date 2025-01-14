Denizli Büyükşehir Belediyesi, spor kurslarına katılan kadın kursiyerler için Denizli Kayak Merkezi'nde bir zumba etkinliği düzenledi. Karla kaplı pistler, zumba ritimleriyle renklendi ve etkinlik, hem eğlenceli hem de sağlıklı bir günün adresi oldu.

Dans ederek kar ve kışın tadını çıkardılar

Etkinlik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi. Zumba yapan kadın kursiyerler, karın ve doğanın eşsiz manzarasını fırsat bilerek hem spor yaptılar hem de kışın tadını çıkardılar. Etkinliğe, Denizli Kayak Merkezi'ne günübirlik gelen vatandaşlar da dahil oldu ve ortaya çıkan renkli görüntüler, kış sporları ve aktivitelerinin çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Kadınların enerjisi kayak merkezine renk kattı

Zumba etkinliği, katılımcıların enerji ve coşkusuyla Denizli Kayak Merkezi'ne ayrı bir heyecan getirdi. Kadın kursiyerler, müzik eşliğinde hareketlerini sergileyerek, kış mevsiminin soğuğunu sıcak bir atmosfere dönüştürdüler. Etkinlik, sosyal ve fiziksel aktivitelerin birleştiği bir gün olarak katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

DJ performansı eşliğinde gerçekleştirilen zumba etkinliği, müzik ve doğanın birleşmesi ile eşsiz anlara sahne oldu. Zumba etkinliğine katılan kadınlar ise bu organizasyondan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen görkemli etkinlik, kadınların sporla buluştuğu ve eğlendiği bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

“Karla kaplı bir ambiyansta zumba yapmak çok keyifliydi”

Karla kaplı bir ambiyansta dans etmenin zevkli olduğunu ve bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden kadın kursiyerler, “Bizler zumbayı çok seviyoruz. İnanılmaz keyifliydi, çok zevk aldık. Denizli Büyükşehir Belediyemize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu ambiyansta dans etmek, karla kaplı doğanın eşsiz manzarasıyla dans etmek bizim içim çok keyifliydi” dedi.