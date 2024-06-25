Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 11. Seçimli Olağan Genel Kurul hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 25 yıldan bu yana Denizli'de hayata geçirdiği çalışmalar ile farkındalık oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bu kapsamda 28 Haziran 2024 Cuma Günü saat:10:00'da 11. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını yapacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genel Kurulda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri seçimi yapılacak.

Editör: Sude Kula