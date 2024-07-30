Denizli Kent Konseyi, Benim Mahallem Projesi ile halkın karar alma süreçlerine aktif olarak dahil olmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında kurulan Mahalle Meclisleri, vatandaşların mahalleleriyle ilgili ihtiyaçlarını, taleplerini ve sorunlarını doğrudan iletebilecekleri bir platform sunuyor.

Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki muhtarlarla düzenlenen toplantıda, Benim Mahallem Projesi'nin yaygınlaştırılması ve yeni mahallelerde uygulanması için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Denizli Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın da katıldı.

Ali Marım, yaptığı açıklamada, Mahalle Meclisleri aracılığıyla vatandaşların mahalleleriyle ilgili sorunları iletebileceklerini ve çözüm süreçlerine katılabileceklerini belirtti. Bu sayede, Denizli'nin daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Kent Konseyi, Benim Mahallem Projesi ile Denizli genelindeki mahallelerde benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasını planlıyor. Bu doğrultuda, vatandaşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmeyi hedefliyor.