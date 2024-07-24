BABADAĞ / DENİZLİ

Cumhuriyet Mh. ( İstiklal Cd. Devrent Bağı Küme Evleri Dibekalanı Küme Evleri devrent bağı küme evler)

Gündoğdu Mh. ( Havuzoluk Küme Evleri Tepe Yaylası Küme Evleri Babadağ Yolu 86. Sk. 96. Sk. 90. Sk. 94. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 85. Sk. 87. Sk. 93. Sk. Tepe Han Sk. 92. Sk. Akyol Küme Evleri Başalan Küme Evleri Efenkli Küme Evleri Karagöbek Bağı Küme Evleri Karayol Küme Evleri Yeni Mescit Küme Evleri Kocayer Küme Evleri Çavuş Bağı Küme Evleri Kozçayı Küme Evleri Armutalanı Küme Evleri akyol )

DENİZLİ / BAKLAN 

25 Temmuz Perşembe 2024

Kesinti ID : 3049236

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hadim Mh. ( Denizli Uşak Yolu Hadim Sk. )

İcikli Mh. ( İcikli Sk. )

Konak Mh. ( Konak Sk. )

DENİZLİ / ÇAL 

25 Temmuz Perşembe 2024

Kesinti ID : 3049236

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )

Kesinti ID : 3049254

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hançalar Mh. ( 5. Sk. 2. Sk. Akkent Cd. 4. Sk. )

DENİZLİ / ÇİVRİL

25 Temmuz Perşembe 2024

Kesinti ID : 3043645

Saat : 9:00 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Menteş Mh. ( Dutdibi 1. Sk. Menteş Sk. Denizli Uşak Yolu )

Kesinti ID : 3043650

Saat : 10:30 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçaköy Mh. ( Denizli Uşak Yolu Akçaköy Sk. )

Kocayaka Mh. ( Kocayaka Sk. )

Menteş Mh. ( Menteş Sk. )

Kesinti ID : 3043654

24 Temmuz Denizli elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var 24 Temmuz Denizli elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var

Saat : 13:00 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yamanlar Mh. ( Denizli Uşak Yolu )

Kocayaka Mh. ( Kocayaka Sk. )

Kesinti ID : 3048255

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yamanlar Mh. ( Yamanlar Sk. Yağcı Kırı Küme Evleri )

Kocayaka Mh. ( Denizli Uşak Yolu )

Kesinti ID : 3049416

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kıralan Mh. ( 481. Sk. 480. Sk. 463. Sk. 479. Sk. 478. Sk. 477. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 474. Sk. 473. Sk. Kore Cd. M. Fevzi Çakmak Cd. Park Cd. 467. Sk. Çamlık Cd. 440. Sk. )

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ

25 Temmuz Perşembe 2024

Kesinti ID : 3041673

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişafak Mh. ( 1200. Sk. 1188. Sk. 1198. Sk. 1194. Sk. 1195. Sk. 1191. Sk. )

Karahasanlı Mh. ( Akça Cd. )

Kesinti ID : 3048875

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Selçuk Bey Mh. ( 758. Sk. 767. Sk. 682. Sk. 759. Sk. 678. Sk. 770. Sk. 684. Sk. 692. Sk. 685. Sk. 762. Sk. 693. Sk. 681. Sk. 680. Sk. 686. Sk. 760. Sk. )

Yenişafak Mh. ( 1058. Sk. )

DENİZLİ / TAVAS 

25 Temmuz Perşembe 2024

Kesinti ID : 3044146

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vakıf Mh. ( Yukarı Sk. Kıralanı Küme Evleri )

Editör: Kardelen Başol