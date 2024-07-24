BABADAĞ / DENİZLİ
Cumhuriyet Mh. ( İstiklal Cd. Devrent Bağı Küme Evleri Dibekalanı Küme Evleri devrent bağı küme evler)
Gündoğdu Mh. ( Havuzoluk Küme Evleri Tepe Yaylası Küme Evleri Babadağ Yolu 86. Sk. 96. Sk. 90. Sk. 94. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 85. Sk. 87. Sk. 93. Sk. Tepe Han Sk. 92. Sk. Akyol Küme Evleri Başalan Küme Evleri Efenkli Küme Evleri Karagöbek Bağı Küme Evleri Karayol Küme Evleri Yeni Mescit Küme Evleri Kocayer Küme Evleri Çavuş Bağı Küme Evleri Kozçayı Küme Evleri Armutalanı Küme Evleri akyol )
DENİZLİ / BAKLAN
25 Temmuz Perşembe 2024
Kesinti ID : 3049236
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hadim Mh. ( Denizli Uşak Yolu Hadim Sk. )
İcikli Mh. ( İcikli Sk. )
Konak Mh. ( Konak Sk. )
DENİZLİ / ÇAL
25 Temmuz Perşembe 2024
Kesinti ID : 3049236
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )
Kesinti ID : 3049254
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hançalar Mh. ( 5. Sk. 2. Sk. Akkent Cd. 4. Sk. )
DENİZLİ / ÇİVRİL
25 Temmuz Perşembe 2024
Kesinti ID : 3043645
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menteş Mh. ( Dutdibi 1. Sk. Menteş Sk. Denizli Uşak Yolu )
Kesinti ID : 3043650
Saat : 10:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaköy Mh. ( Denizli Uşak Yolu Akçaköy Sk. )
Kocayaka Mh. ( Kocayaka Sk. )
Menteş Mh. ( Menteş Sk. )
Kesinti ID : 3043654
Saat : 13:00 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yamanlar Mh. ( Denizli Uşak Yolu )
Kocayaka Mh. ( Kocayaka Sk. )
Kesinti ID : 3048255
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yamanlar Mh. ( Yamanlar Sk. Yağcı Kırı Küme Evleri )
Kocayaka Mh. ( Denizli Uşak Yolu )
Kesinti ID : 3049416
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kıralan Mh. ( 481. Sk. 480. Sk. 463. Sk. 479. Sk. 478. Sk. 477. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 474. Sk. 473. Sk. Kore Cd. M. Fevzi Çakmak Cd. Park Cd. 467. Sk. Çamlık Cd. 440. Sk. )
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ
25 Temmuz Perşembe 2024
Kesinti ID : 3041673
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişafak Mh. ( 1200. Sk. 1188. Sk. 1198. Sk. 1194. Sk. 1195. Sk. 1191. Sk. )
Karahasanlı Mh. ( Akça Cd. )
Kesinti ID : 3048875
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Selçuk Bey Mh. ( 758. Sk. 767. Sk. 682. Sk. 759. Sk. 678. Sk. 770. Sk. 684. Sk. 692. Sk. 685. Sk. 762. Sk. 693. Sk. 681. Sk. 680. Sk. 686. Sk. 760. Sk. )
Yenişafak Mh. ( 1058. Sk. )
DENİZLİ / TAVAS
25 Temmuz Perşembe 2024
Kesinti ID : 3044146
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vakıf Mh. ( Yukarı Sk. Kıralanı Küme Evleri )