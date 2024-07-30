Denizli Merkezefendi Belediyesi, gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı sunuyor. Bu hizmet kapsamında, uzman öğretmenler tarafından öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılarak, onların ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre en uygun üniversite ve bölüm tercihleri belirleniyor.

Danışmanlık tarihleri

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih danışmanlığı hizmeti, 23 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ardından, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ise hizmet Merkez Kütüphane’de devam ediyor. Bu süreçte gençler, uzman danışmanlar ile görüşerek tercihleri konusunda bilgi alabiliyorlar.

Eğitime destek

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime yönelik sunduğu bu hizmet, gençlerin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için önemli bir destek sağlıyor. Belediye, gençlerin doğru tercihler yapmalarını teşvik ederek onların eğitim ve kariyer yolculuklarında yanlarında duruyor.

Belediye yetkilileri, tercih danışmanlığı hizmetinin gençlerin başarılarına olumlu katkı sağlaması ve toplumun genel eğitim düzeyini yükseltmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Benzer sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için çalışmaların sürdürüleceği belirtiliyor.