Merkezefendi Belediyesi, eğitim alanındaki başarılı projelerine bir yenisini ekledi. Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun düzenlediği 'Yaratıcı Drama' eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar, yıl sonu gösterisiyle sahne aldılar.

Belediyenin ücretsiz olarak düzenlediği yaratıcı drama kursuna katılan 6-12 yaş arası öğrenciler, sahnede 4 farklı oyunla performanslarını sergiledi. Gösterinin ardından düzenlenen sertifika töreninde, başarı sertifikaları Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi. Toplamda 87 kursiyer, kursu başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezefendi Kent Tiyatro'muzun yaratıcı drama kursunda eğitim alan çocuklarımızın yıl sonu gösterisine katıldık. Minik sanatçılarımızı sahnedeki performansları ve enerjileri için tebrik ediyor, yediden yetmişe herkesin sanatla iç içe olduğu bir Merkezefendi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.