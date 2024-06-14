Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Ziyarete, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, İl Başkanı Zekican Balcı, İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı.

Karaca, ziyaret sırasında Başkan Aras'ı tebrik ederek, "Seçim sürecinde yürütmüş olduğunuz çalışmaları ve yeni görevinizi tebrik ediyorum. Geçen üç aylık süreçte yaptığınız çalışmalarla Muğla'ya bu dönem neler kazandıracağınızın mesajını verdiğinizi düşünüyorum. Bu yolda size kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ise son seçimde parti adına alınan sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Sizin de bölgeniz olan Denizli'de dahil olmak üzere ülkemizde hep birlikte güzel bir sonuç aldık. Umarım önümüzdeki seçimlerde bunu daha da arttıracağız. Sizi de başkan vekilliğinizden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, başkanlık anı defterini imzaladıktan sonra Menteşe'deki etkinlik ve ziyaretler için ayrıldı.