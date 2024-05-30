Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak, dijitalleşme ve siber güvenlik konularında önemli çalışmaları paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, "Denizli OSB Yönetim Kurulumuzla birlikte bölgemizde dijitalleşme ile ilgili önemli çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü olarak, değişen teknoloji ve siber güvenliğin artırılması amacıyla tüm network yapımızı revize ettik." şeklinde konuştu.