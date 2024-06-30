Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen servis minibüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kaza anında araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini aldı.

Kazada yaralanan 8 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenleri ve sorumlulukları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.