Denizli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehirde artan dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılar yaparken, yaşlı bir vatandaşın sürekli telefonla konuşması üzerine dolandırıldığı şüphesiyle harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, yaşlı adamın bir dolandırıcıya 250 bin TL nakit para gönderdiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaşanan bu olay üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sırasında, yaşlı adamın dolandırıcıların yönlendirmesiyle Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta bırakılan çantayı aldığı ve içinde bulunan değerli eşyaları satıp elde ettiği 141 bin 660 TL'yi dolandırıcıların hesabına göndermeye hazırlandığı tespit edildi. Ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde, paranın gönderilmesi önlendi.

Çantanın parkta bırakılmasının ardında başka bir dolandırıcılık mağdurunun olduğu ortaya çıktı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.