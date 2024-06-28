DENİZLİ (AA) - Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması sayesinde yatırımcılar için daha çekici bir destinasyon haline geleceğini belirtti.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, listeden çıkarılmanın olumlu bir gelişme olduğunu, küresel ekonomiye daha aktif bir şekilde katkıda bulunulabileceğini ifade etti.

Bu önemli adımın Türkiye'ye yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak ülke ekonomisine ve yatırım ortamına pozitif yansımalar getireceğini vurgulayan kaydeden Kasapoğlu, şunları belirtti:

"FATF gri listesinden çıkmanın birçok önemli çıktısı olacaktır. Yabancı yatırımcıların güvenini artıracak ve ekonomik büyümemize ivme kazandıracaktır. Bu da ekonomik büyümeye ve yeni iş imkanlarının yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Bu sayede Türkiye, yatırımcılar için daha çekici bir destinasyon haline gelecektir. Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir ekonomik aktör olarak yer almasına önemli bir katkı sağlayacaktır."



Dış ticaret hacminin de karar sonrası artacağını belirten Kasapoğlu, "Borçlanma maliyetlerimizi düşürecektir ve finansal sistemimizi daha sağlam hale getirecektir. Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası olarak da nitelendirebileceğimiz bu başarıyı daha ileriye taşımak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin ekonomik kalkınması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.