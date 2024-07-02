Denizli Sanayi Odası Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu oturumu açarken, önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı.

"Finansal krizden kurtulma konusunda önemli bir adım"

DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının olumlu yansımalarını vurguladı. Serter, "Türkiye, FATF’ın gri listesinden çıkarak finansal krizden kurtulma konusunda önemli bir adım atmış oldu. Bu adımlar yargı reformlarıyla devam edebilir" dedi.

Artan maliyet ve yeni elektrik tarifeleri konuşuldu

Toplantıda, artan maliyetler ve yeni elektrik tarifeleri de gündeme geldi. Serter, 1 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerine dikkat çekerek, "Mesken abone grubu için elektrik fiyatlarına %38 zam yapıldı. Ticarethane ve sanayi tarifelerinde de artış bekleniyor. Bu zamların enflasyona etkisi sınırlı kalacak" ifadelerini kullandı.

"Vergi ödememe alışkanlığı artıyor"

Serter, asgari kurumlar vergisi düzenlemesi üzerinde durarak, "2024 yılında 1 milyon 164 bin şirketi ilgilendiren düzenlemelerden 400-500 milyar TL ek vergi geliri bekleniyor. Kayıt dışılık ve vergi ödememe alışkanlığı artıyor" dedi. Serter, 11 Haziran’da düzenlenen Verimlilik Çalıştayı’na, "200 firmanın katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Verimlilikle ilgili önemli beklentiler ortaya çıktı ve sonuçlarını yakından takip edeceğiz" sözleriyle değindi.