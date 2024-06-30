Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan çöplük alanda meydana gelen yangın, çevredekileri endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Sarayköy ilçesindeki çöplük alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Çöplük alanının yakınındaki vatandaşlar, yangın sırasında kısa süreli bir korku yaşadı ancak can kaybı veya büyük maddi zarar meydana gelmedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının neden çıktığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını araştırmaya devam ediyor.