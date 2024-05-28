İlk olarak 2021’de yapımına başlanan projede, ihale süreçlerinin uzaması ve müteahhidin iş bırakması nedeniyle inşaat durdurulmuştu.

İhale 4. kez yapıldı

Geçtiğimiz 2023 yılı Nisan ayında, 4 milyar 697 milyon 900 bin lira bedelle en düşük teklifi veren firmaya ihale edilen hastane inşaatı, ilerleme kaydedememişti. Bu durum, inşaatın durmasına neden olmuştu. İhale, geçen hafta dördüncü kez yenilenerek 11 milyar 999 milyon lira bedelle yeni bir firmaya verildi. İhaleyi kazanan özel bir inşaat ortaklığı, en düşük teklifi vererek projeyi üstlendi.

İnşaat çalışmalarına başlanacak

Denizli Şehir Hastanesi ve 400 yataklı acil durum hastanesi inşaatının yapım çalışmalarının, en kısa süre içinde yeniden başlayacağı öğrenildi.