Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaat sürecinde yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, son dört senede yapılan dört ihalede hastane bedelinin 12 kat artarak 11 milyar 999 milyon TL'ye ulaştığını belirtti. Bu durumu "masala dönüşmüş" olarak nitelendiren Arpacı, halkın cebinden büyük bir miktarın çıkarıldığını ifade etti.

Arpacı, konuşmasında ayrıca Denizli'nin acil olarak yeni bir Emniyet Müdürlüğü binasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Denizli Devlet Hastanesi'nin deprem riski altında olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatının başlamadan önce büyük bir maliyet artışı yaşadığını belirten Arpacı, iktidarın vatandaşların sağlığından çok yandaşlara verilen ihaleleri önemsediğini söyledi. Arpacı, halkın en temel ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.