Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle düzenlenen Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nin büyük finali, büyük bir heyecanla tamamlandı. Final karşılaşmalarında Dostluk Kupası’nı Aslıteks Tekstil, Şampiyonluk Kupası’nı ise Sirius takımı kazandı.

Final karşılaşmalarında şampiyonlar belli oldu

Denizli Şirketler Basketbol Ligi’nin final karşılaşmaları 12 Mayıs 2024 tarihinde Mektebim Koleji Spor Salonu’nda yapıldı. Final maçlarının ardından, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın katılımıyla düzenlenen kupa töreninde, takımlar ödüllerini aldı. Başkan Kasapoğlu, "Bu projede yer almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Emek veren herkese teşekkür eder, kazanan takımları tebrik ederim." dedi.

Kupa töreni ve gelecek planları

Turnuva finalinde, Dostluk Kupası'nı 42-34'lük skorla Aslıteks Tekstil kazanırken, Şampiyonluk Kupası'nı ise Sirius Takımı 43-42’lik skorla elde etti. Final karşılaşmaları sonrası kupa ve madalya töreninde, Başkan Kasapoğlu ve İl Müdürü İlman, sporun desteklenmesi ve şehirdeki spor kültürünün geliştirilmesi adına projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yeni spor alanları geliyor

Organizasyon, şirketler arası bağları güçlendirirken, elde edilen gelirlerle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğinde ihtiyaç sahibi okullara basketbol sahaları yapılacak. Bu projeyle, geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.