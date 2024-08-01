Buldan İlçe Stadyumu’nun tribün kısmında bulunan ve sahaya inişlerde kullanılan kapının sökülmesi, stat çevresindeki gürültü ve çevre kirliliği sorunlarını artırdı. Olayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Stat içinde yapılan detaylı incelemelerde, kapının kim ya da kimler tarafından söküldüğü ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yürütüldüğü öğrenildi.

Yetkililere çağrı: "Artık bıktık"

Stadyum çevresinde yaşayan Hasan Demir, gece saatlerinde yaşanan gürültü ve çevre kirliliğinden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Demir, “Stada gelen ve spor yapma amacını taşımayan kişiler, her yeri tahrip ediyor. Kimisi yediğini içtiğini bırakıp gidiyor, kimisi ise kapılara ve tel örgülere zarar veriyor. Gürültü bir türlü dinmiyor. Artık bıktık. Yetkililerin bu duruma acilen müdahale etmesi gerekiyor” diye konuştu.