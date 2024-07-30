Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 15. Etap 2023-2024 yılı başvuru dönemi için hibe sözleşmeleri imzalanmaya başladı. İl genelinde yapılan 87 proje başvurusu, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek 25 proje Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunuldu. Bu projelerden 22’si Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından asil olarak değerlendirildi.

Kırsal kalkınma projeleri ile Denizli'de tarım güçleniyor

İlk etapta hibe almayı hak kazanan 11 yatırımcı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, törende kırsal kalkınma projelerinin Denizli tarımı ve ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Çınar, projelerin tarımsal üretimin artırılması, tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının güçlendirilmesi ve gıda güvenilirliğinin artırılması gibi hedeflerle kırsal alanlarda gelir seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şakir Çınar, hibe desteğine hak kazanan yatırımcıların projelerini tamamlayarak hibe desteğinden yararlanabileceklerini belirtti ve projelerin il tarımına hayırlı olmasını diledi.