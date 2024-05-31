2023-2024 uygulama döneminde Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Bireysel Sulama Desteklenmesi için 135 projenin değerlendirildiği süreç sonucunda, 68 proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR, bu projelerin ilin tarım ve ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından sağlanan %50 oranındaki destekleme ile birlikte, 117 milyon TL tutarındaki projenin hayata geçirilmesi için 58 milyon 807 bin 786 TL hibe ödemesi yapılacak.

Kırsal kalkınma çalışmaları artacak

ÇINAR, bu desteklerin Denizli tarımının modernizasyonunu ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasının yanı sıra, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesine de katkı sağlanacağını vurguladı.

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcıların hak kaybı yaşamamaları için ÇINAR, bireysel sulama desteklemelerinde 10 Haziran 2024'e, Ekonomik Yatırım başvurularında ise 28 Haziran 2024'e kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade etti.