Denizli'nin Tavas ilçesinde, Tavas Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin 50 mahallesinde ikinci tur ilaçlama çalışmaları başladı. İlaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "03 Haziran 2024 tarihinde 2. tur ilaçlamaya başladık. Gece ilaçlama programı kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonunu kontrol altına alarak halkımızın sağlığını korumayı ve sivrisineklerin neden olduğu rahatsızlıkları en aza indirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Editör: Kardelen Başol