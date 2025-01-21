Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2025’te Denizlili tekstil üreticilerinin bir kez daha dünya çapında sektör liderleri olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Denizli tekstilinin başarısı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı'na katılan Denizlili firmaların sektördeki öncü rolünü vurguladı. Erdoğan, "Üyelerimizle Frankfurt Messe Fuar alanında bir araya gelerek fuarın ve tekstil sektörümüzün geleceğini değerlendirdik. Tekstilcilerimiz, dünya çapında trend belirleyen üreticiler olduklarını bir kez daha gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. Her yıl Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen fuar, tekstil sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Denizli Ticaret Odası, üyelerini yalnız bırakmayarak fuara katılan 130 iş insanına maddi destek sağladı ve katılımda öncülük etti.

"Yenilikçi fikirler şart"

Uğur Erdoğan, fuarın önemine dikkat çekerek, Denizli tekstilinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için yeni projelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Erdoğan, "Emek yoğun tekstil sektöründe işçi ve enerji maliyeti gibi sorunları aşacak çözümler üretmeliyiz. Ayrıca yenilikçi fikirlerle yeni pazarlara yönelmeliyiz" dedi. Erdoğan, Denizlili tekstilcilerin fuarda büyük ilgi gören stantlarıyla şehrin ve sektörün tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

"Devlet desteği şart"

Başkan Erdoğan, tekstil sektöründe devlet desteklerinin önemine değindi ve hükümetten daha fazla istihdam desteği talep etti. Erdoğan, "2024 yılında düşük kur, yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle rekabet gücümüz azaldı. İstihdam yoğun sektörlere destek verileceği açıklandı ancak tekstil ve hazır giyim sektörü bu desteklerin tamamını almalı" dedi.

Yeni pazarlara hızlı adapte olmalıyız

Dünya ticaretinin yeni bir sürece girdiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu değişimlere hızlı adapte olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "ABD’ye ihracatımız son 5 yılda %46 arttı. Bu gelişmeleri iyi değerlendirip yeni pazar arayışlarına girmeliyiz" dedi. Erdoğan ayrıca ABD’de kurulacak yeni Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili yapılan çalışmalara dikkat çekti ve Denizli'nin bu fırsatları değerlendirmek için hazır olması gerektiğini belirtti.

Denizli Ticaret Odası, 130 kişilik iş insanı heyetini Heimtextil 2025 Fuarı’na katılım için destekledi. Başkan Erdoğan, "Üyelerimizin bu tür uluslararası organizasyonlara katılımını her zaman teşvik ediyoruz. Global pazarlardaki rekabet gücümüzü koruyabilmek için bu tür etkinliklerde varlık göstermeye devam edeceğiz" diye aktardı.