DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte benzer ücretsiz organizasyonların kesintisiz olarak düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

İş birliği fırsatları konuşuldu

Türkiye EBIC-Ege Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, döngüsel ekonomi ve dış ticaretin artırılmasına yönelik fırsatlar ele alındı. KOSGEB İzmir ve Denizli İl Müdürleri ile Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, işletmelere yönelik finansman olanakları ve iş birliği fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, DTO'nun proaktif yaklaşımıyla şehir ve bölgeye hizmet veren projeci bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, etkinliklere katılımın artarak devam edeceğini belirtti. KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar ise, Başkan Erdoğan ve ekibine sağladıkları destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti.