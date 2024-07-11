Denizli Ticaret Odası (DTO), uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Özbekistan’dan gelen bir heyeti ağırladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Namangan Bölgesi Valisi Shavkat Abdurazakov'un başkanlığındaki heyeti, Denizli'deki ticari potansiyeli ve iş olanaklarını tartışmak üzere DTO’da konuk etti. Erdoğan, “İki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çaba gösteriyoruz. Bu buluşma, dostane ilişkilerimizin ticaret ve sanayi alanında ilerlemesine katkı sağlayacak önemli bir adım” dedi.

Özbekistan ile ticari ilişkiler gelişiyor

Özbekistan heyeti, Denizli’deki tekstil, seracılık, hayvancılık, gıda, çiçekçilik, turizm ve ilaç sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Toplantıya, farklı sektörlerden çok sayıda Denizli iş insanı ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Oktay Mersin de katıldı.

DTO Başkanı Erdoğan, “Özbekistan ile ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni yatırımlarla birlikte ihracatımızı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Vali Abdurazakov ise, Namangan’ın tekstil ve tarım sektöründeki potansiyelini vurgulayarak, “Denizli ile iş birliği ve ticaret hacmimizi artırmak için çaba gösteriyoruz” dedi.