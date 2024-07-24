Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sabahın erken saatlerinde Ulaşım AŞ'nin ilk sefer öncesi hazırlıklarını denetlemek üzere çalışanlarla bir araya geldi.

Başkan Çavuşoğlu, Ulaşım AŞ'nin genel müdürü Mithat Tüzüner eşliğinde şoförler, idari personel ve araç servis-bakım atölyesi çalışanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Burada çalışanların sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, şehri birlikte yönetme ve güzelleştirme sözü verdi.

Başkan, çalışanlara yönelik konuşmasında iş disiplini ve vatandaş ilişkilerine vurgu yaptı. “Kullandığınız araçları kendi aracınız gibi koruyabiliyor, içine kendi eviniz gibi bakabiliyorsanız, görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz demektir” dedi ve çalışanların göstereceği nezaketin halkı da mutlu edeceğini belirtti.

Araç servis ve bakım atölyesindeki personelle de sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, sefere çıkan şoförleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Bu esnada, belediyenin hizmet kalitesini artırmak için daha ileriye götürecek adımlar atma kararlılığından bahsetti.

Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin gelişimi ve refahı için çalışanların önemine vurgu yaparak, belediye hizmetlerinin şehre katkısını ve toplumsal mutluluğu artırma hedefini dile getirdi.