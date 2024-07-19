Denizli’nin elektrik-elektronik sektörü 2023 yılında 812 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kablo sektörü, bu başarının önemli bir parçası olarak Denizli'yi ülke genelinde ikinci sıraya taşıdı.

Denizli'nin elektrik-elektronik sektörü ihracatı 2023 yılında %0,5 artışla 812 milyon dolara ulaştı ve il toplam ihracatının %19,4'ünü oluşturdu. 2024 yılının ilk yarısında ise bu sektörün ihracatı %3,4 artışla 406 milyon dolara çıktı.

Kablo Sektörü Denizli'nin gururu

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli'nin elektrik-elektronik sektörü ihracatının %98’ini kablo grubu oluşturuyor. 2023 yılında kablo sektöründen 802 milyon dolar, 2024'ün Ocak-Haziran döneminde ise 396 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu başarı ile ülke genelinde kablo sektöründe ikinci sıradayız” dedi.

İngiltere ve Avrupa ile güçlü bağlar

Denizli’nin kablo ihracatında Avrupa ülkelerinin payı %77. İngiltere'ye kablo ihracatında 2024 yılının ilk yarısında %15,4 artış yaşandı. Memişoğlu, “Avrupa’da yaşanan sürdürülebilirlik gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalar, pazarlarımızda hakimiyetimizi sürdürmek için büyük önem taşıyor” diye ekledi.

Enerji verimliliği ve inovasyon

Kablo sektörünün enerji verimliliğini artırma konusunda önemli bir strateji izlediğini belirten Memişoğlu, “Sektör, üretim teknolojisindeki inovasyonlarla sürekli gelişiyor. Kablo sektörü, gün geçtikçe büyüyen ve küresel rekabette ön sıralarda yer alacak bir alan. Denizlili firmalarımız uluslararası standartlarda üretim ve ürün kalitesinde büyük başarı gösteriyor” diye konuştu.

Denizli’de en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “En fazla ihracat yapan firmamız, kablo grubunda ülke çapında zirvede yer alıyor. Tüm firmalarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.