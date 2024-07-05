Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar'da başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Sağanak yağış etkili olabilir

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar’da başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. 5. Bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.