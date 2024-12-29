Denizli’nin yüksek rakımlı ilçelerinden Çameli, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 30 Aralık Pazartesi günü, hem öğrenciler hem de kamu personeli tatil yapacak.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamaları sonrası okullar 2 gün tatil edildi. Patlamalarda 15 kişi yaralanırken, eğitim hayatı 30-31 Aralık tarihlerinde duracak.

Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve doğalgaz patlamaları, okulların tatil edilmesine yol açtı. Denizli’nin Çameli ilçesinde 30 Aralık 2024 tarihinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verileceği kaymakamlık tarafından duyuruldu. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sağlık ve trafik güvenliği risklerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, tüm kamu personeli için de idari izin uygulaması getirildi. Özellikle engelli ve hamile personel, 30 Aralık’ta izinli sayılacak.

Aynı şekilde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, dün yaşanan doğalgaz kaçağının ardından meydana gelen iki büyük patlama sonucunda 15 kişi yaralandı. Bu olayların ardından Darıca Kaymakamlığı, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde ilçedeki tüm kamu ve özel okullar ile kreşlerin tatil edildiğini duyurdu.