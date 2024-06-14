Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Akkent Mahallesi'nde çöp döküm alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale etti.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın, çöp döküm sahası içinde kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.