Denizli'de 13 Aralık Cuma günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişirken, nem oranı ise %52 ile %85 arasında seyredecek.
- Genel Durum: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık:
- En Düşük: 6°C
- En Yüksek: 11°C
- Nem: %52 (En Düşük) - %85 (En Yüksek)
- Rüzgar: Yön: Belirtilmemiş, Hız: 5 km/sa
- Uç Sıcaklık: En Düşük: -3,4°C, En Yüksek: 19,9°C
- Ortalama Sıcaklık: En Düşük: 2,7°C, En Yüksek: 11,4°C
Saatlik hava durumu
- 24.00 - 03.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %85 Nem, 1 km/sa Rüzgar
- 03.00 - 06.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %85 Nem, 1 km/sa Rüzgar
- 06.00 - 09.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %84 Nem, 2 km/sa Rüzgar
- 09.00 - 12.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %62 Nem, 5 km/sa Rüzgar
- 12.00 - 15.00: Parçalı Bulutlu, 10°C, %53 Nem, 6 km/sa Rüzgar
- 15.00 - 18.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %65 Nem, 4 km/sa Rüzgar
- 18.00 - 21.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %69 Nem, 2 km/sa Rüzgar
- 21.00 - 24.00: Parçalı Bulutlu, 7°C, %70 Nem, 1 km/sa Rüzgar
13 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ