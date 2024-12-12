Denizli'de 13 Aralık Cuma günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişirken, nem oranı ise %52 ile %85 arasında seyredecek.

Genel Durum: Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: En Düşük: 6°C En Yüksek: 11°C

Nem: %52 (En Düşük) - %85 (En Yüksek)

Rüzgar: Yön: Belirtilmemiş, Hız: 5 km/sa

Uç Sıcaklık: En Düşük: -3,4°C, En Yüksek: 19,9°C

Ortalama Sıcaklık: En Düşük: 2,7°C, En Yüksek: 11,4°C

Saatlik hava durumu

24.00 - 03.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %85 Nem, 1 km/sa Rüzgar

03.00 - 06.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %85 Nem, 1 km/sa Rüzgar

06.00 - 09.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %84 Nem, 2 km/sa Rüzgar

09.00 - 12.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %62 Nem, 5 km/sa Rüzgar

12.00 - 15.00: Parçalı Bulutlu, 10°C, %53 Nem, 6 km/sa Rüzgar

15.00 - 18.00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %65 Nem, 4 km/sa Rüzgar

18.00 - 21.00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %69 Nem, 2 km/sa Rüzgar

21.00 - 24.00: Parçalı Bulutlu, 7°C, %70 Nem, 1 km/sa Rüzgar

13 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.