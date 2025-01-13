Denizli'de 14 Ocak Salı günü, sağanak yağışların etkisiyle sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek, nem oranı ise %69 ile %95 arasında yüksek seyredecek.
- Gece (24.00 - 03.00): Çok Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %87, rüzgar 2 km/sa, uç sıcaklık 12°C.
- Sabah (03.00 - 06.00): Çok Bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %89, rüzgar 2 km/sa, uç sıcaklık 13°C.
- Sabah (06.00 - 09.00): Çok Bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %88, rüzgar 2 km/sa, uç sıcaklık 10°C.
- Öğlen (09.00 - 12.00): Sağanak Yağışlı, sıcaklık 12°C, nem %70, rüzgar 4 km/sa, uç sıcaklık 17°C.
- Öğlen (12.00 - 15.00): Sağanak Yağışlı, sıcaklık 15°C, nem %83, rüzgar 5 km/sa, uç sıcaklık 21°C.
- Akşam (15.00 - 18.00): Sağanak Yağışlı, sıcaklık 12°C, nem %95, rüzgar 2 km/sa, uç sıcaklık 20°C.
- Akşam (18.00 - 21.00): Sağanak Yağışlı, sıcaklık 11°C, nem %94, rüzgar 2 km/sa, uç sıcaklık 10°C.
- Gece (21.00 - 24.00): Sağanak Yağışlı, sıcaklık 10°C, nem %95, rüzgar 5 km/sa, uç sıcaklık 18°C.
Hava durumu özeti
- En Düşük Sıcaklık: 10°C
- En Yüksek Sıcaklık: 15°C
- Nem: %69 - %95 arasında değişecek
- Rüzgar: 2 - 5 km/sa, hafif esintili
- Uç Sıcaklık: -8,1°C (en düşük), 18°C (en yüksek)
- Ortalama Sıcaklık: 10,5°C
14 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ