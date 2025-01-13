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Muğla'da 14 Ocak'ta yedi ilçede plansız su kesintisi

Muğla'da 14 Ocak'ta yedi ilçede plansız su kesintisi

Denizli 'de 14 Ocak Salı günü, sağanak yağışların etkisiyle sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek, nem oranı ise %69 ile %95 arasında yüksek seyredecek.

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