Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 16 yaşındaki İ.S.K., ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, gece saatlerinde evlerine dönen karı-koca, 16 yaşındaki çocukları İ.S.K.'yi evde hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Ailenin feryatları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yapılan incelemede İ.S.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayın hemen ardından soruşturma başlatarak, ölümün nedenini belirlemeye yönelik incelemelere başladı. Henüz herhangi bir belirtiye veya nedene rastlanmayan ölüm, soruşturmanın devamına bağlı olarak netlik kazanacak.