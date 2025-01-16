Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi

Denizli'de 17 Ocak Cuma günü hava, az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında değişirken, nem oranı %58 civarında olacak. Güney yönünden esen rüzgarın hızı ise ortalama 4 km/sa olacak.

  • Genel Durum: Az Bulutlu
  • Sıcaklık:
    • En Düşük: 5°C
    • En Yüksek: 12°C
  • Nem Oranı: 58%
  • Rüzgar:
    • Yön: Güney
    • Hız: 4 km/sa
  • Uç Sıcaklık:
    • En Düşük: -7.4°C
    • En Yüksek: 17.7°C
  • Ortalama Sıcaklık:
    • En Düşük: 1.1°C
    • En Yüksek: 9.6°C

Saatlik tahmin

  • 00:00 - 03:00: Puslu, 6°C, %86 nem, 1 km/sa rüzgar, 10 km/h hız
  • 03:00 - 06:00: Puslu, 5°C, %86 nem, 2 km/sa rüzgar, 9 km/h hız
  • 06:00 - 09:00: Puslu, 6°C, %85 nem, 1 km/sa rüzgar, 10 km/h hız
  • 09:00 - 12:00: Parçalı Bulutlu, 8°C, %69 nem, 4 km/sa rüzgar, 19 km/h hız
  • 12:00 - 15:00: Parçalı Bulutlu, 12°C, %59 nem, 4 km/sa rüzgar, 22 km/h hız
  • 15:00 - 18:00: Parçalı Bulutlu, 9°C, %71 nem, 3 km/sa rüzgar, 20 km/h hız
  • 18:00 - 21:00: Az Bulutlu, 7°C, %75 nem, 2 km/sa rüzgar, 13 km/h hız
  • 21:00 - 24:00: Az Bulutlu, 6°C, %69 nem, 1 km/sa rüzgar, 10 km/h hız

17 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ