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Denizli 'de 17 Ocak Cuma günü hava, az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında değişirken, nem oranı %58 civarında olacak. Güney yönünden esen rüzgarın hızı ise ortalama 4 km/sa olacak.

Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi

Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi

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