Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış gösterisine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Festivalin ilk gününde 12 ülkeden 392 dansçının performans sergilediği program, şehir sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü.

"Şehrimizi kendi evimiz gibi görmeliyiz"

Halk dansları sanatçılarının memleketlerine özgü kostümleriyle renk kattığı gösteri, binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Delikliçınar Meydanı'ndaki konuşmasında festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirerek, "Denizli'nin her zaman gülümseyen bir şehir olmasını istiyoruz. Hep birlikte mutlu bir Denizli için çaba göstermeliyiz. Bu festival boyunca Denizli'nin dört bir yanındaki hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Şehrimizi kendi evimiz gibi görmeli, sorumluluk alarak daha güzel bir Denizli için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Festivalin ilerleyen günlerinde de çeşitli etkinliklerin yer alacağı belirtilirken, Denizli'nin kültürel zenginliğini daha da ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin şehre olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.