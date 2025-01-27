Denizli’de 18 Yaşındaki Genç Ailesi Tarafından Ölü Bulundu

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde yaşanan korkunç olayda, 18 yaşındaki Mert Kaya'nın odasından silah sesi duyan ailesi, genci kanlar içinde buldu. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Mert Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İntihar şüphesi

Edinilen bilgilere göre, Mert Kaya'nın kız arkadaşıyla tartışmasının ardından intihar ettiği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve genç adamın ölümüne dair detayları araştırıyor.