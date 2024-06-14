Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi 823 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenciler, yoğun bir dönemi geride bırakarak yaz tatiline merhaba dedi.

Saadet Erikoğlu İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve okul öğretmenleri katıldı. Törende Vali Coşkun, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. İl protokolü, öğrencilere tek tek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrenci ve velilere hitap ederek, "Bugün 2023-2024 öğretim yılının son gününü idrak ediyoruz. Öğrencilerimiz karnelerini aldılar ve birazdan uzun bir tatile çıkacaklar. Ben bütün öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bugün okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz var. Gelecek yıl başka okullarda eğitimlerine devam edecekler. Onlar başta olmak üzere tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerimizin Allah yolunu ve bahtını açık etsin" dedi.

Eğitim ve öğretimin en büyük paydaşının veliler olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, “Velilerimize ilgi ve alakalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Eğitim öğretimin en önemli paydaşı velilerimizdir. Onların ilgisi ve desteği bizim için her şey demek. Bu anlamda hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.