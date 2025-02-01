Denizli’de 2 Şubat Pazar günü, hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 7°C ile başlayacak, öğleden sonra ise 17°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı ise %46 ile %73 arasında değişecek.

Detaylı hava durumu

03:00 - 06:00 saatlerinde sıcaklık 7°C’ye düşerken, rüzgar hızı 8 km/sa olacak.

06:00 - 09:00 arasında ise sıcaklık 9°C’ye ulaşacak ve nem oranı %70 civarında kalacak.

09:00 - 12:00 saatlerinde hava daha az bulutlu olacak ve sıcaklık 13°C’ye kadar çıkacak.

Öğleden sonra 12:00 - 15:00 saatlerinde sıcaklık 16°C’ye çıkacak.

15:00 - 18:00 arası ise 14°C sıcaklıkla geçilecek.

Akşam saatlerinde 18:00 - 21:00 arası sıcaklık 11°C olacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 21:00 - 24:00 saatlerinde sıcaklık 8°C’ye düşecek.

Genel değerlendirme

En yüksek sıcaklık 17°C olacak.

Rüzgarın hızı gün boyunca değişerek, ortalama 5 km/sa seviyelerine ulaşacak.

Havanın genel olarak parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacağı, özellikle akşam saatlerinde nem oranının artacağı öngörülüyor.

1 Şubat 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.